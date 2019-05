Kas kardetud biokütus tõrjub turult bensiinimootoriga muruniidukid? 

Farron Tehnika OÜ turundusjuht Mart Kelk nendib, et kaabliga elektriniidukid hakkavad vaikselt tõesti ajale jalgu jääma, kuid mitte tehnoloogia, vaid kasutusmugavuse tõttu, sest paljud kliendid ei soovi tülikat pikendusjuhtmetega töötamist. Kuigi akutoitel niidukite müük järjest tõuseb, välja need bensiinimootoritega niidukeid siiski veel ei vaheta.

Jaanus Vahesalu sõnul praegu veel ühtegi niidukitüüpi unustuse hõlma vajumas pole, kõigil on oma kasutajarühm olemas. Ka juhtmega elektriniidukile, just oma soodsa soetushinna tõttu. „Akuniiduki puhul on sageli ostuotsuse takistuseks akude kõrge hind, kuid siinkohal tasub mõelda selliselt, et akud on reeglina ristkasutatavad ehk siis niiduki aku sobib veel ka trimmerile, puhurile, kettsaele või hekipügajale. Ning lisaks ostetakse kogu akuniiduki elueaks vajalik „kütus“ ehk aku ühe korraga ning rohkem kulutusi tegema ei pea. Samal ajal 5 liitri kaupa bensiinijaamast aastaid kütuse toomine on kokkuvõttes oluliselt kallim. Bensiinimootoriga niidukid ei kao veel niipea mitte kusagile ja juhivad müügitabelit,“ ennustab Husqvarna Eesti OÜ tegevjuht Jaanus Vahesalu.