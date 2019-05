PIKNE KÄRSATAB SEADMEID? Nõuanded, kuidas ennetada äikesega kaasnevaid muresid 

Äikeserikete või katkestuste korral on kriitilise tähtsusega kliendile pakutavad lahendused – need peavad olema kiired ja tõhusad. Seejuures mängib olulist rolli protsesside automatiseerimine. Näiteks, kui süsteem tuvastab, et äikesest mõjutatud jaamadel puuduvad ülepingekaitsmed, luuakse automaatselt tööülesanne tehnikule, kes konkreetseid jaamu kontrollima asub. Kui aga süsteem tuvastab, et jaamas on pordid kaitstud, saadetakse klientidele teavitus koos juhistega edasiseks tegevuseks koduste seadmete kontrolliks ja vajadusel välja vahetamiseks.