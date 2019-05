NÜÜD ON KEHVASTI: Google tõkestab Huaweile ligipääsu Androidi uuendustele 

Huawei on maailmas suuruselt teine nutitelefone tootev ettevõte. See ei takista Google'it neile piirangut seadmast – ikka seetõttu, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi administratsioon piiras riigis Huawei äritegevuse. Hiina ettevõte sattus USA musta nimekirja ning vajab kaubandustegevuseks eriluba.

Ka Huawei on esitanud omapoolse avalduse, kus ettevõte kinnitab, et jätkab turvauuenduste ja müügijärgsete teenuste pakkumist olemasolevatele toodetele. „Huawei on andnud olulise panuse Androidi arendamisse ja kasvu kogu maailmas. Olles üks peamisi Android'i ülemaailmseid partnereid, oleme tihedalt koos töötanud nende avatud lähtekoodi platvormiga, et arendada ökosüsteemi, mis on toonud kasu nii kasutajatele kui ka tööstusele.“ kinnitab Huawei.