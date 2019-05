Taustakontroll taksojuhtidele – vajalik või tarbetu? 

Äpitaksod on jõudsalt kasvatanud teenuse kasutajate hulka, seda eriti linnades, kus isikliku autoga sõitmine on kordades kallim ja tülikam muudest liikumismoodustest.

Tallinnas ja Tartus on kohalikud omavalitsused hädas juhtidega, kes vilistavad seadusele ja osutavad teenust nõutud dokumentideta: risk vahele jääda on väike. Korrakaitsjad on asjast teadlikud, aga teha pole suurt midagi: kui auto on eravärvides, on väga raske välja selgitada, kas juht parasjagu osutab teenust või veab oma tuttavaid, kellega tõepoolest sõidukulusid jagab.

„Eraisikul on õigus kontrollida majandustegevuse registri andmeid, et kas konkreetsel ettevõtjal on olemas vastavad tegevusload – nt taksode korral, kas on olemas taksoveo tegevusluba, taksoveo sõidukikaart ning taksoveo teenindajakaart. Kui selgub, et taksol või taksojuhil puudub vajalik tegevusluba, siis on võimalik teavitada järelevalveasutust – taksode korral valla- või linnavalitsust,“ soovitab Heiberg.