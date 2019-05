Puhkuse ajal sajab vihma? Itaalia saar maksab sulle raha tagasi! 

Maikuu jooksul on Elba saarel käimas kampaania – kui päevas (hommikul kümnest kuni õhtul kaheksani) sajab rohkem kui kaks tundi vihma, siis saad oma puhkuseraha tagasi, kirjutab Lonely Planet. Reisiuudiste leht osutab, et kuna Itaalias on olnud tänavu tavapäraselt kehvem kevad, siis võib isegi õnnestuda puhkuse eest raha tagasi nõuda.