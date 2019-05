Kas Machu Picchu lähedale rajatav lennujaam võib ohustada inkade linna? 

Lennujaam plaanitakse luua Chinchero külla, mis asub Cusco linna ja Machu Picchu vahel. Just Cusco linna lähistel paikneb praegune Machu Picchule kõige lähemal asuv lennujaam. Ka sealt on mitmetunnine (kohati vaevaliselt käänuline) tee Machu Picchu juurde.

Lennujaama ehitust plaaniti alustada juba 2013. aastal, kuid see on veninud. Nüüd on aga küsitav, kas lennujaamal on mõtet, sest see tooks Machu Picchu juurde veelgi enam inimesi. Näiteks 2017. aastal kerkis iidse inkade linna külastajate arv 1,5 miljonini aastas – selline turistihord koormab aga vaatamisväärsust.