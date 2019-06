Enda emaga kuude kaupa reisiv noor naine: see tugevdab meie sidet! 

Una-Minh on küll sündinud Vietnamis, kuid ta adopteeriti beebina Iirimaa perekonda, kirjutab Lonely Planet. Juba Una-Mihi lapsepõlves reisiti palju, kuid ema ja tütre reisiduo sai õige hoo sisse pärast seda, kui tütar ülikooli lõpetas. Una-Minh tunnistab, et teadis, et üheksast viieni töö polnud tema jaoks ning ta otsustas luua reisiblogi.

Una-Minh tõdeb, et paljud arvavad nime tõttu, et tema ema on suremas – tegelikult pole see nii. Emaga koos reisimine on noore naise sõnul nende sidet tugevamaks teinud. Loomulikult tuleb ette ka nääklemisi, kuid see pole nii tähtis.