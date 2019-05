Militaar VIDEO | Läbi ajaloo suurimad tankid Toimetas Aare Kartau , täna, 19:38 Jaga: M

Sakslaste Panzer VIII Maus. Wikimedia Commons

Tankid tulevad igas kujus ja suuruses, kuid mõne disain on olnud lihtsalt võimsam ja hullumeelsem. Kas oled näiteks olnud kunagi huvitatud, kumb oli suurem tank I maailmasõjas: prantslaste Char 2C või sakslaste K-Wagen? YouTube'i kanal RealLifeLore on koostanud hariva video, milles näidatakse üksikasjalikult suurimaid tanke, mis on kunagi loodud.