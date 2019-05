MINEVIKUHETK | 22. mai: Itaalia ja Saksamaa vahel sõlmiti Teraspakt 

Algselt kavandati, et paktiga luuakse kolmepoolne sõjaline liit: Itaalia, Jaapani ja Saksamaa vahel. Jaapan soovis, et leping sõlmitaks eelkõige Nõukogude Liidu vastu, kui Itaalia ja Saksamaa tahtsid, et põhirõhk läheks Suurbritannia ja Prantsusmaa suunas. Selle ebakõla tõttu jäi Jaapan paktist välja.