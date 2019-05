KADUNUD RETSEPT: Belgia mungad taaselustasid 12. sajandist pärineva õlle 

Pidulikult esimese klaasi vaadist välja valanud Grimbergeni kloostri abiprior Karel Stautemas ütles, et õlle arendus oli nelja aasta uurimistöö tulemus. Pruulijad uurisid meetodeid, mida kasutasid Norbertine'i mungad, kelle klooster 1798. aastal Prantsuse revolutsiooni käigus maha põletati. Klooster küll taasehitati, ent pruulikoda ja retseptid arvati olevat hävinenud. Ilmnes, et retseptid pääsesid tulekahjust, sest 18. sajandi mungad suutsid need salaja, enne süütamist, raamatukogust päästa.

Karel Stautemas avab vaati õllega, mida pole 220 aasta jooksul valmistatud. Reuters/Scanpix

Stautemase sõnul ei suutnud algselt keegi nende seast leitud materjale lugeda, sest need olid vanas hollandi ja vanas ladina keeles. Seega toodi appi vabatahtlikke abilisi. Abipriori sõnul ei kasutatud retsepti kõiki elemente: „Ma ei usu, et praeguse aja inimestele meeldiks tolle aja õlle maitse.“ Siiski ei lisata õllele kunstlikke lisandeid, seda valmistatakse puidust vaatides ja kasutatakse samal pinnal kasvanud toorainet.

„Mida me tegelikult õppisime, oli see, et mungad olid uuenduslikud. Nad muutsid oma retsepti iga kümne aasta järel,“ teatas Stautemas. Uus õlu valmib partnerlussuhetes Carlsbergiga, mis võimaldab Grimsbergeni kesvamärjukestel üle maailma levida. Stautemas tõdes, et ei ole mõistlik liiga palju värskelt toodetud 10,8% õlut juua. Ka Grimbergeni linnapea Chris Selleslagh väitis, et „üks või kaks on okei“.