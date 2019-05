ÄRA OLE LÖDINÄPP! Mida käepigistus sinu kohta ütleb? 

Tugev

Tugev ning kindel käepigistus on see stiil, mille poole peaks pürgima igaüks, kes endast ja teistest lugu peab. Tugev käepigistus näitab enesekindlust ning dominantsust. Siiski ei tohi sellega üle pingutada. Liiga tugev pigistus võib kaasa tuua hoopis negatiivse efekti – see näitab, et sa üritad midagi üle kompenseerida. Kindel käepigistus on okei, kuid teise inimese kämbla pudruks pigistamine seda ei ole.

Nõrk

Nõrk käepigistus jätab adressaadile sinust halva mulje. N-ö „surnud kala“ haare saadab teisele inimesele signaali, et oled ebakindel ning kogenematu isik. Seda sa ju ometigi ei taha. Tööalaste kohtumiste puhul annab lödi käepigistus vastasele vestluse üle kontrolli ning enesekindluse. Ei maksa aga muretseda, tugevamat käepigistust on võimalik õppida. Harjuta seda ning peagi tuleb see sul iseenesest välja.

Silmakontakt ning naeratus aitavad käepigistusele kaasa. Pixabay

Keeramine

Kui su taktika on kätt keerata või väänata, on see teisele inimesele ebamugav ning näitab sinu agressiivsust. Uue tutvumise puhul on see üks halvimaid asju. Kui sa keerad oma käe teise omast üle, näitab see seda, et oled kergemini mõjutatav ning ei soovi kontrolli võtta. Vastupidine olukord näitab kontrolli. Siiski peaks professionaalne käepigistus olema lihtne: kindel haare ning liigutus vaid üles-alla, mitte kõrvale.