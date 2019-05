Sunderlandi paatlennuk – Hitleri allveelaevade õudusunenägu 

Pimedus lasus veel raskelt Atlandi ookeani kohal, kuid peagi pidi koitma 1944. aasta 7. juuni hommik. Tundus, et piloot Leslie Baveystock ja tema meeskond olid paatlennukiga Sunderland juba terve igaviku allveelaeva jahtinud. Südaöö paiku olid nad märganud Saksa allveelaeva U-955, kuid selle kaptenil õnnestus allveelaev sukeldada, enne kui Baveystock rünnata jõudis.

Nüüd tegi Sunderland allveelaeva arvatava asukoha kohal tiire. Lennukimeeskond teadis, et nende sihtmärk peab peagi pinnale tõusma, sest juba mitu päeva olid liitlaste õhupatrullid sundinud allveelaeva sukelduma. Akud, mis toitsid allveelaeva elektrimootoreid vee all, pidid peagi tühjaks saama, kui neid ei laeta. Laadimine sai toimuda ainult veepinnal. Baveystockil tuli lihtsalt oodata.

Lennukimeeskonnas kasvas pinge, kui masin suurel kiirusel sihtmärgile lähenes. Pardal teadsid kõik, et kui see on allveelaev, jäävad sakslased pinnale ja võitlevad elu eest. Neil pole teist valikut.