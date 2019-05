Uus Toyota Corolla sobib kõigeks ja kõigile 

Võrreldes eelkäijatega, Aurise luukpära ja universaali ning Corolla sedaaniga on 12. generatsiooni „kroonleht“ teinud võimsa arenguhüppe ning virisemiseks pole kuigivõrd põhjust. Keskklassi Avensis, mille koha uus Touring Sports üle võtab, võib minna väljateenitud vanaduspuhkusele. Me siin saame edaspidi hakkama ühe nimega autoga.

Kui planeedile jääks vaid Toyota Corolla, on võimalik, et mitte keegi ei paneks muude puudumist tähele, sest kaua tehtud kaunikene kolmik rahuldab kõik autokasutaja esmavajadused. Silmale ilus vaadata, mõnus juhtida, asjad mahuvad ära, öko ja kestab kaua. Ainus viletsus, et tänavapilt kisuks üksluiseks, sest kõik kohad oleksid Corollat täis.

Igavene kvaliteet

Toyotade kõige suurem viga on see, et nad on peaaegu igavesed. Ostad ja jäädki sõitma. Uue Corollaga, tundub, pole jaapanlased püüdnudki selles osas midagi ette võtta. Kuigi ega enne ei tea, kui kümme aastat ära kolistatud on. Aga no oletada võib.

Kümne aasta pärast on praegune infolust muidugi lootusetult vananenud, aga sellest on suhteliselt ükskõik, sest erinevalt paljudest autotootjatest keskendub Toyota jätkuvalt ratastele ja roolile, mitte helendavatele ekraanidele.

Kõigil Corolladel on pardal „päästeingel“ Toyota Safety Sense, mille olulisemateks oskusteks on kokkupõrke ennetamise süsteem, mis tunneb ka pimedal ajal ära jalakäijad ja jalgratturid; kõigil kiirustel kohanduv kiirushoidik, mis jälgib liiklust ja hoiab turvalist pikivahet eelsõitjaga ning vajadusel pidurdab kiiruse nullini. See suudab lugeda liiklusmärke ning hoida auto turvaliselt sõidurajal, samuti annab märku rajalt kaldumisel.

Pikemalt loe uue generatsiooni Toyota Corolla kohta Acceleristast.