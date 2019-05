MINEVIKUHETK | 23. mai: Bonnie ja Clyde lasti maha 

Bonnie Parker ja Clyde Barrow 1933. aastal. Wikimedia Commons

Bonnie ja Clyde sõitsid 1934. aasta 23. mail Louisianas Sailesi lähedal autoga, kui nad maha lasti. Hamer oli paari jälitanud juba üle kolme kuu. Ta jälgis nende liikumisi, ning avastas, et jõuk liigub ringis mööda viit Kesk-Lääne osariiki. Clyde oli teadlik, et osariikide politseinikud ei tohi oma alluvusalast väljapoole põgenikke jälitada. Hamer aga ennustas ette, kuhu nad mai teisel poolel jõuavad. Eeldati, et nad külastavad ühe jõuguliikme – Henry Methvini – perekonda.