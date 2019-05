Piisavalt täpsed relvad mõistliku hinnaga 

5,56 NATO ja ka 223 Rem kuul on kerge (3–4 g) ja kiire (950–1000 m/s), pigem madala ballistilise koefitsiendiga, ning seetõttu aeglustub suhteliselt kiiresti ja on eriti efektiivne lühematel, kuni 200 m laskekaugustel. Lennukiiruse langemisel alla 700 m/s väheneb haavav mõju oluliselt. Kuuli lennukaar on esimesed sajad meetrid suhteliselt sirge, kuid seejärel hakkab kuul kiiresti aeglustuma ja langema, samuti mõjutab kerget kuuli oluliselt küljetuul. Seega tuleb üle 200 m kaugusele või tugeva tuulega lastes hinnata eriti täpselt tingimuste mõju kuuli lennukaarele. Sellest hoolimata kasutatakse tänapäeval kaliibriga 5,56 relvi ka jao täpsuslaskuri relvana, sest tuuletundlikkust kõrvale jättes on relva ja laskemoona kerge kaal positiivne. Magnumite peamine eelis võrreldes 7,62 NATO või 308 Win täpsusrelvadega ongi kahekordne praktiline laskekaugus sama kaalu juures ja kuulide oluliselt suurem läbistusvõime kergelt soomustatud sihtmärkide puhul.

Eesti kaitsejõudude täpsusrelvade arsenalist moodustavad praegu lõviosa vananenud täpsusrelvad kaliibriga 7,62 NATO ja 308 Win, mille kuuli läbistavusest, isegi kui kasutada parandatud läbivusega kuuli, ei piisa tänapäevaste kaitsevestide kuulikaitseplaatide läbistamiseks keskmiselt ja pikemalt laskekauguselt. 5,56 mm laskemoon on paar korda odavam kui 7,62 mm. Tuntud Euroopa laskemoonatehase 223 Rem tavamoon maksab jaekliendile 46 senti ja täpsusmoon 95 senti, 7,62 tavamoon 80 senti ja täpsusmoon 1 euro 75 senti, hulgihind on natuke soodsam.

Täpsusmoona muudavad kallimaks peamiselt kõrgendatud kvaliteedinõuded ja väiksemad toodangumahud. Peame meeles, et iga uue laskemoona lisamine logistilisse ketti paneb logistikud alati ropendama ja juukseid katkuma ning on täiesti võimalik, et kompanii täpsuslaskurite väga kallis ja eriline laskemoon jõuab näiteks kuulipildurite lintidesse. Isegi kui täpsusmoon on olemas, tuleb täpsusrelv kindlasti sisse lasta ka üksuse tavamoonaga, et seda vajadusel kasutada.

Asjatundjad peavad 5,56 mm täismantelkuuli selle väiksema ristlõike tõttu isegi paremaks kiivrite ja kaitsevestide läbistajaks kogu relvade praktilise laskekauguse piires ja kriitiliseks piiriks kiivrite või pehmete kaitsevestide läbistamisel on kuuli lennukiirus üle 400 m/s, mis 5,56 NATO padrunil on 550 m kaugusel, kui kuuli energiast on alles 300 J. 7,62 NATO või 308 Win kerge täismantelkuuli kiirus on 600 m kaugusel 400 m/s ja energia 800 J.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui tavaline 9 mm püstolikuul ei suuda läbistada kiivrit ega killuvesti, siis rootslaste terasmantliga püstolikuul suudab seda teha mõnekümne ja nii 5,56 kui 7,62 automaatide kuulid kuni 600 m kauguselt. Seega on mõistlik sihtida rindkere asemel kuulikindla plaadiga kaitsmata alakeha ja külgi, siis on suurem võimalus kaitsevesti läbistada.