6 SOOVITUST, kuidas tutvuda vallaliste naistega 

On täiesti normaalne, kui mees küsib naiselt nõusolekut näiteks baaris tema kõrvale istumiseks. „Kas tohib siia istuda?“ küsimus võib avada vestluse ka bussis või rongis. Kui sa tahad talle joogi välja teha, küsi talt seda. Kui ta annab nõusoleku, on kõik hästi, kui ei, siis austa tema valikut ja liigu edasi.

Kui oled sattunud neiu kõrvale istuma, siis jälgi vestluse käigus tema kehakeelt. Tihti ütlevad naised „jah“ vaid seetõttu, et olla viisakad, või meest ebamugavustundest päästa. See ei tähenda, et nad sinust kohe romantiliselt huvitatud oleksid. Vaata, kuidas ta käitub ning kui näed, et naine tunneb end ebamugavalt, tõmba tagasi ning eemaldu.

Enne, kui sa naisele lähened, jälgi paari mustrit. Kui ta ei taha sinuga rääkida, peaks see sulle selge olema. Kui ta on koos sõpradega tõsises arutelus, hoia pigem eemale. Kui tal on kõrvaklapid peas või ta on süvenenud raamatusse, käitu sarnaselt ning lase tal rahus oma asju ajada. Aga kui olete mõlemad näiteks gruppides, kes omavahel räägivad, siis jälgi tema hoiakut. Naeratus ja silmakontakt on juba heaks märgiks ning siis võid juba vestlust alustada. Flirtivaid märke saad muidugi ise tabada – kasuta oma pead.