SUVEL LIIGA ERE? Viis moodust, kuidas päevane telerivaatamine mugavamaks muuta 

„Eriti oluline on see juhul, kui vaadatav sisu on mingil põhjusel tumedam. Näiteks mäletavad tõenäoliselt paljud praegu käimasoleva sarja „Game of Thrones“ kaheksanda hooaja kolmandat osa ja sealset öist lahingustseeni. Ilmselt oli selle päeval vaatamine võrdlemisi keerukas,“ sõnas Baranov.

1. Aseta teler aknast eemale

Valgusallikaid, mis toas telerivaatamist häirida võivad on mitu, kuid kõige erksam on enamasti aknast paistev päikesevalgus. Seda eriti õhtusel ajal, kus päike loojub ja paistab madalal olles tihtipeale otse aknas sisse.

„Selle vältimiseks võiks teleri ideaalis asetada toas aknast võimalikult kaugele. On arusaadav, et mööbli ümberpaigutamine võib olla ebamugav, kuid vähemalt tasuks telekas asetada toas nii, et see ei oleks otse akna vastas. Sel juhul ei paista päike otse telerile, vaid valgustab ülejäänud tuba. Samuti võiks toas olla ülejäänud mööbel nii, et teleri vaatajale päike silma ei paistaks, kuna see häirib samuti vaatamist,“ selgitas Baranov.

Teleri asukoha puhul tasub mõelda ka selle paigaldamisele. Hea lahendus on kasutada liigutatavat seinakinnitust. Sel juhul on võimalik telekat vajadusel natuke keerata, et valgus sellele vähem peale paistaks.

2. Tõsta telepildi eredust

Teine hea viis, kuidas telepilti rohke valgusega toas paremaks muuta on telepildi ereduse ehk brightness’i tõstmine. Loogika on lihtne – teler kiirgab toas olevale valgusele tasakaaluks rohkem valgust ja pilt on paremini näha.