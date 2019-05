MINEVIKUHETK | 24. mai: Saksa sõjalaev Bismarck uputas brittide lahinguristleja HMS Hoodi 

23. mail 1941. aastal patrullisid Taani väinas kaks Briti raskeristlejat – HMS Suffolk ja HMS Norfolk. Sama päeva õhtul märgati kahte Saksa sõjalaeva – lahingulaev Bismarcki ja raskeristlejat Prinz Eugenit. Bismarck avas Norfolki pihta tule, ent kiirel alusel õnnestus põgeneda. Briti laevad saatsid teate sakslaste aluste kohta Home Fleeti juhatajale John Toveyle, kelle laevastik oli aga sündmuspaigast liiga kaugel. Saksa laevade vastu saadeti lähedalasuvad HMS Hood ja HMS Prince of Wales.

Bismarck pärast Taani väina lahingut. Wikimedia Commons

Brittide suurim ja kuulsaim sõjalaev uppus vaid mõne minutiga. HMS Prince of Wales sai samuti kahjustada ning pidi taanduma. HMS Hoodi rohkem kui 1400 meeskonnaliikmest pääses vaid kolm. See traagiline juhtum suunas Suurbritannia viha Bismarcki suunas, mida saadeti jälitama üle 50 briti laeva. juba 26. mail sai Bismarck kokkupõrkes Briti mereväega niivõrd kannatada, et kaotas manööverdamisvõime. 27. mail vajus suur sakslaste lahingulaev põhja, viies märga hauda ligi 2200 meeskonnaliiget.