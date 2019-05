NOTAR HOIATAB: millised on enamlevinud kelmused? 

Praktikas on esinenud, et on soovitud võõrandada osaühingu osa teisele isikule ning uus omanik ka juhatuse liikmeks valida. Samas soovitakse, et uus juhatuse liige annaks eelmisele juhatusele volituse kõikideks toiminguteks ehk faktiliselt tegutseks edasi eelmine omanik. See võib olla teadlik teise isiku ärakasutamine.

Enne mõtle, siis alles tee

Kinnisvara ostmisel kirjalike eellepingute alusel nn käsiraha tasumine on küllalt levinud. Kinnisvara ostmisel tuleb silmas pidada, et notariaalse tõestamise nõue kehtib ka eellepingutele, ilma selleta on leping tühine. Tühise lepingu alusel pole ostjal õigust nõuda müügilepingu sõlmimist ega omanikuks saamist. Suurim oht on selliselt tasutud rahast ilmajäämine, sest tasutud raha saab tagasi nõuda vaid kohtu kaudu, kui saaja seda vabatahtlikult ei tagasta.

Raha kandmine müüja kontole enne lepingu sõlmimist või ostja kontole pärast lepingu sõlmimist – mis juhtub siis, kui leping jääb mingil põhjusel sõlmimata või ostja raha ei tasugi? Kui raha on makstud enne lepingut, võib olla keeruline oma raha tagasi saada, kui makstakse pärast lepingut, siis seda sisse nõuda. Nende probleemid vältimiseks on kõige mõistlikum kasutada notarikontot, mis on mõeldudki selleks, et enne tehingut kanna ostja raha kontole, mis annab müüjale turvatunde, et raha on olemas ja ta saab selle pärast lepingut juba notari kaudu.

Tagamata osamaksed – kui müügihind tasutakse osamaksetena, siis tuleks kaaluda omandi üleandmist peale müügihinna täielikku tasumist või tasumise kindlustamiseks hüpoteegi seadmist. Vastasel juhul riskib müüja sellega, et osa müügihinnast jääb saamata ja müüdud vara ei saa ka realiseerida, kuna omanikuks on ostja, kes võib vara vabalt edasi võõrandada ning müüja jääbki ilma nii varast kui rahast.

Vahel kasutatakse laenu võtmisel varianti, et tagatiseks antud vara müüakse laenu andjale (müügihinnaks on siis laenusumma) ning lepitakse kokku, et kui laen tagasi makstud, siis saab laenusaaja asja tagasi osta - tagasiostuõigusega müük. Sellised tehingud pole enam eriti levinud, kuid aegade jooksul on sarnaseid tehinguid ikka kasutatud. Kui tagasiostuõigus jäetakse kasvõi eelmärkega tagamata, siis ei ole välistatud, et müüjal (laenusaajal) pole hiljem võimalik oma vara tagasi osta, sest see on juba edasi müüdud või hüpoteegiga koormatud.