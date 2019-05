MINEVIKUHETK | 25. mai: Wormsi edikt kuulutas Martin Lutheri ketseriks 

Et paavsti ja katoliku kiriku võimu kaitsta, veensid kirikutegelased Saksa-Rooma keiser Karl V-t, et Luther on oht, millega tuleb tegeleda. Nad soovisid, et keiser annaks reformaatori tegevusele keisririigi poolt ametlikult hukkamõistu. Kuigi keiser oli tõsiusklik katoliiklane, polnud tal paavstiga kõige soojemad suhted.