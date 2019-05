Rendiautoga Legolandi 

Rõõmus teadmine, et Taani on väiksem kui Eesti, saab maakaardil kurva tagasilöögi, sest Billundi väikelinn, kus Legoland asub, on Kopenhaagenist sutsu kaugemal kui Tallinn Võrust. Rongi ja bussiga ilma ümberistumisteta kohale ei jõua, aega kulub ligi neli tundi, ja piletihinnad on üsna soolased (kahe lapsega perele edasi-tagasi umbes 260 eurot). Kuna taanlased on aga oma kaheksarealise maantee läbi riigi ja silla üle Suur-Beldi väina valmis ehitanud, siis kulub autosõidule Kopenhaagenist Billundi umbes sama palju aega kui Tallinnast Tartusse, kusjuures sõita on märgatavalt mugavam. Rendiauto kulu koos sillamaksu ja lisakilomeetrite tasuga ulatub küll 280 euro kanti, kuid oma aja peremehena hommikul Legolandi ja õhtul tagasi sõites saab säästa 200 eurot hotellitoa hinnast ning 460 versus 280 on juba tuntav vahe. 50 eurot iga Legolandi pileti eest lisandub sellele niikuinii. JAAN VÄLJAOTS