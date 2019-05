Mida põnevat pakub Pakri poolsaar? Lisaks Eesti kõrgeimale tuletornile jagub muudki uudistamist  

Pakri poolsaar jääb Tallinnast vaid 45minutise autosõidu kaugusele. Ometi on see paljude jaoks siiani avastamata piirkond. Poolsaarele on lihtne pääseda ka ilma autota, sest Pakri tuletorn jääb Paldiski rongijaamast kõigest 4,5 kilomeetri kaugusele. Piki rannikut saab poolsaarel vantsida lausa mitukümmend kilomeetrit järjest, ilma et mingid tõkked või eramaa ette tuleks. Kuna rada kulgeb mööda randa, pole ohtu ka ära eksida.