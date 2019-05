SPETSIALISTI NÕUANNE: hoolda regulaarselt ka auto sisemust 

„Kui auto välisilme on räpane, viime selle tavaliselt üsna ruttu pesulasse, aga kui tihti me oma auto sisemust puhastame?“ küsis retooriliselt Ideal Auto sise- ja välipuhastuse spetsialist Sander Pikkur, vastates, et iga omanik peaks oma autole kergemat sisepuhastust tegema vähemalt korra kahe nädala jooksul, sest igapäevase sõitmisega määrdub masin kiiresti. Praktika näitab, et juhid ei mõtle enamasti sisehooldusele ja seetõttu autot ka seestpoolt eriti tihti ei hooldata. Ometi aga peaks, sest auto on investeering, mille käekäigu eest tasub hea seista. Spetsialisti sõnul aitab hea ja korrapärane sisehooldus auto väärtust hoida.