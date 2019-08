AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Naisi kägistanud Samuel Little pidas end jumala instrumendiks

Little sündis 1940. aastal Georgia osariigis Reynoldsi väikelinnas. Peagi pärast sündi suundus tema pere Ohiosse. Little'i väitel oli tema ema tegelenud prostitutsiooniga ning poissi kasvatas üles peamiselt vanaema. Noormees astus Hawthorne'i põhikooli, kus tekkisid kohe probleemid distsipliini ning õppeedukusega. Mees on väitnud, et juba koolitee alguses tekkis tal ebaterve huvi naiste kaelte vastu – teda erutas õpetaja, kes tihti oma kaela masseeris. Mõrvari esimene ohver oli samuti restoranis istudes oma kaela katsunud, mis oli sadistliku mehe jaoks olnud märk jumala poolt.

Samuel Little 2018. aastal. Foto: AP/Scanpix

Politsei vahistas Little'i viimasel korral 2012. aasta septembris Kentucky kodutute varjupaigas, kui tema DNA seostati 1980ndatel sooritatud kolme naise mõrvaga. Ta mõisteti tapmistes süüdi ning talle määrati eluaegne vanglakaristus California osariigi vanglas. Kuid see, mida Little 2018. aastal FBI agentidele tunnistas, oli hirmuäratav – mees väitis, et ta tappis aastatel vahemikus 1970-2005 üle 90 naise 14 osariigis.

Samuel Little kõhedusttekitavad portreejoonistused mõrvatud naistest. Foto: AP/Scanpix

Kuigi Little on ametlikult süüdi mõistetud neljas mõrvas, on FBI mehe tunnistuse valguses suutnud kinnitada veel 34 naise tapmist. Et aidata politseinikel mõrvu tõestada, joonistas Little oma ohvritest portreepilte. Selgus, et sarimõrvar valis ohvreid kindla parameetri järgi. Tema keskmine ohver oli ligi 22aastane tumedanahaline naine, kelle kadumist keegi tähele ei pannud – tavaliselt olid selleks prostituudid. Ta ütles tunnistusi andes ka ise, et tegutses alati väga ettevaatlikult ning valis ohvreid, keda igatsema ei jääda ning kelle surma põhjalikult ei uurita.