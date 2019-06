FOTOD | Vene teadurid avaldasid kurikuulsa Molotovi-Ribbentropi pakti originaali koos Eesti Venemaale andnud salaprotokolliga 

Venemaal hoitud originaaldokumente näidati esmakordselt avalikult 1995. aastal Moskvas peetud näitusel. Nüüdseks on jõutud sinnamaale, et Venemaa ajaloolise mälu sihtasutus on pakti kõik leheküljed – kokku oli neid 11 – digitaliseerinud. Möödunud nädala lõpus tehti Molotovi-Ribbentropi pakt oma originaalkujul kõigile internetikasutajatele kättesaadavaks.