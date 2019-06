MÖÖDA SUVIST EESTIMAAD: kus kandis saab kõige ägedamaid pilte teha? 

Ühed kõige pilkupüüdvamad pildid on tehtud näiteks Saaremaa Pisa torniks kutsutud Kiipsaare tuletornist, Vahemere rannikut meenutavast vaatest Rummu karjäärijärvele, Kakerdaja rabast ja n-ö värvilise veega Äntu järvedest.

Ka Õhtuleht on veendunud, et kodusel Eestimaal on palju kohti, kus saab Instagrami üles laadida kordi ägedamaid vaateid kui paljudel kaugetel puhkusereisidel. Või hoopis vanu tuttavaid kohti uue ja märksa põnevama nurga alt näha. Olgu pildil siis hingematvalt kaunis päikesetõus või -loojang, omanäoline arhitektuur, hetk rabamatkalt või hoopis peagi ajaloo prügikasti kaduv tondiloss. Ilu teatavasti peitub vaataja silmades.