Reis Kuidas vältida broneeringute tegemisel tüssata saamist? Ohtuleht.ee , täna, 17:31 Jaga: M

Pixabay

Broneerisid majutuskoha, kuid hiljem selgus, et seda paika polegi olemas? Tundub kauge teema? Tegelikult on seda kogenud üks neljast reisijast (statistika USA kohta). Travel and Leeisure vahendab mõned nõuanded, et vältida pettusi.