Elron piirab suveperioodil jalgrataste transporti 

Elron langetas raske otsuse ka seda silmas pidades, et rongi mahuksid mugavamini need reisijad, kellel ilma oma n-ö sõiduvahendita pole võimalik reisida – näiteks ratastoolis ning lapsevankritega reisijad.

„Saame järjest enam klientidelt tagasisidet, et rattaid on rongis liiga palju ja need takistavad seal liikumist. Nii on meie poole pöördunud näiteks mitmed lapsevankritega emad, kel on keeruline endale rongis kohta leida, ratastooliga reisijad, samuti paljud teised sõitjad, kes rattarohkuse tõttu ei pääse näiteks WCsse või on määrinud oma riided,“ tõi Kongo esile.