Ajalugu VIDEO | 1962. aastal Alcatrazist põgenenud vangid võisid pääseda

Alcatrazi vangla. Pixabay

1962. aasta juunis üritasid neli meest Alcatrazi föderaalvanglast põgeneda. Kolm neist – Frank Morris ning vennad John ja Clarence Anglin – jõudsid asutusest välja ning omatehtud täispuhutava parvega San Francisco poole teele asuda. Tol päeval oli hoovus tugev ning meeste parv purunes. Arvati, et mehed hukkusid, ent uute asitõendite valguses võisid vangid siiski pääseda. The Infographic Show on loonud animeeritud video, kus kirjeldatakse meeste teekonda vabadusse ning analüüsitakse nende ellujäämisvõimalusi.