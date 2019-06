KOHVISÕPRU RÕÕMUSTAV UURING: kuni 25 tassi kohvi päevas ei kujuta südamele ohtu 

Mõned eelnevad uuringud on näidanud, et kohv jäigastab artereid, rõhub südant ning tõstab südameataki ja insuldi riski. Seetõttu on alati kaasa antud hoiatus vähem kohvi juua. Suurbritannias läbi viidud uuringus osales üle 8000 inimese, kelle abiga tehti kindlaks, et 5-25 tassi kohvi ei avalda veresoontele kahjulikku mõju.