UUS MOODUS: POC paneb jalgrattakiivrid Volvo abiga avariiolukordades proovile 

Jalgrattakiivrid pole teadaolevalt nii laiaulatuslikes kokkupõrketestides osalenud, kui see nüüd POCil ja Volvol plaanis on. Katsed on osa laiemast uurimistööst, mille eesmärgiks on ratturite ohutuse suurendamine ja auto abisüsteemide täiustamine.