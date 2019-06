Kia XCeed – Lõuna-Korea autotootja esimene kupee-krossover 

Kia Ceedi perekonda on nüüd lisandumas tuttuus kupee-krossover, mis tervikuna meenutab vägagi kuulsa saksa sportautotootja äsjast uustulnukat, Cayenne Coupé noobelmaasturit. Viimane on XCeed – uustulnukast vaid üksjagu suurem.

Üks on kindel – värske mudelivalikuga on Kia võtnud vääramatu „kiiremini, kõrgemale ja kaugemale“ suuna. See paistab välja nii auhinnalaualt (Stinger on näiteks tänavune Eesti aasta auto) kui ka müüginumbritest. Kial on asjad nii hästi, et tehased huugavad lisavõimsusel ja ikka ei ole nii palju autosid ette anda kui ostjad tahaks.