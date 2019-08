AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Hobusekaupmees Vassili Komarov 

Vassili Komarov Foto: YouTube'i kuvatõmmis

Politsei märkas samuti Moskva ümbruses levivat mõrvalainet, mis viis kaheaastase operatsioonini. Nad avastasid, et laipu leiti prügi hulgast iga kord kas neljapäeval või siis laupäeval. Pealtnäha ideaalset pereisa Vassili Komarovi ei osanud alguses keegi kahtlustada. Kuid turul hakati märkama, et mees tuli hobuseid müüma igal kolmapäeval ja reedel – täpselt päev enne, kui uus laip avastati. Paljudel kordadel tuli ta turule ilma hobuseta ning pea alati lahkus koos kliendiga.

1923. aastal tuli politsei Komarovi maja läbi otsima – illegaalse alkoholi omamise tõttu. Otsingu käigus avastati tallist heinte seest mehe viimase ohvri laip. Komarov hüppas aknast välja ning suutis põgeneda, kuid ta tabati peagi Moskva oblastist. Ülekuulamise käigus tunnistas mees üles, et on „Moskva hunt“. Oma mäletamist mööda tappis ta 33 inimest, kes olid tahtnud tema hobuseid osta. Ametlikult suudeti teda seostada 29 mõrvaga. Tegude motiivina tõi ta välja röövimise, ent ohvritelt saadud summad olid kesised. Ta mainis ka ära, et „mõrvamine on jube lihtne töö“.