Enne seitsme kuu pikkust suhet ära kallimaga reisile mine! 

Exclusiveprivatevillas.com küsitlusest (kus osales 1500 inimest) selgus, et paarikesed võiksid enne koos reisimist olles suhtes vähemalt seitse kuud, kirjutab Travel and Leisure. Uuringust tuli välja, et lausa viiendik paaridest, kes on reisinud enne seitsme kuu täitumist, on pärast reisi lahku läinud. 8% vastajatest tunnistas, et nad ei suutnud ära oodata, millal saaks reisilt koju.