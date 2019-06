LUGEJA KÜSIB: kas murutraktoriga tohib liikluses osaleda? Millised on piirangud? 

Lugeja maakohas elava sugulase peres on kasutusel murutraktor. Nädalaid tagasi purunes masinal lõiketera rihm. Sugulane võttis kätte ja sõitis traktoriga lähimasse asulasse remondimehe juurde. Esmalt läbis ta kilomeetri asulavälist kruusakattega vallateed, seejärel sõitis sadakond meetrit mööda aleviku kõnniteed. Lugeja arvab, et masina maksimaalne kiirus peaks olema umbkaudu 8-9 km/h.

„Kui murutraktori või mistahes teise sõiduki tehase poolt kinnitatud maksimaalne sõidukiirus on kuni 6 km/h, siis ei ole tegemist mootorsõidukiga. See tähendab, et sellega sõitmiseks ei pea omama juhtimisõigust, küll aga peab olema kaine. Kui aga tehase poolt kinnitatud maksimaalne sõidukiirus on suurem kui 6 km/h, siis liikluses osalemiseks peab sõiduk olema registreeritud,“ tõdeb Kuiv.