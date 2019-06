Noobelmaastur Range Rover Evoque pole vaid naisteauto 

Linnamaasturite trend on omandanud juba niisuguse mõõdu, et segmendi sees võib täheldada liigitumist nn traditsioonilisteks SUV-deks ja end neile vastandavateks sportlikeks (kupee)krossoveriteks ning peeneteks disainmaasturiteks.

Kui noobel linnamaastur Range Rover Evoque aastal 2011 ilmavalgust nägi, tähendas see ühtlasi võimekate ja nooblite maasturite tootjana tuntud Land Roveri muutumist moenarriks. Vähemasti traditsioonide kaitsjate silmis. Pisike disainmaastur? Linna vahel edvistamiseks? Victoria Beckham ja muud moetegelased Range Roverit reklaamimas?

Ignoreerides tõsiasja, et ei sõitnud ka need „päris“ Land Roverid igapäevaselt mööda kive ja kände, vaid ikka sealsamas kus albid Evoque’idki. Tõsi, traditsioone armastaval vanal heal Inglismaal osteti ebatraditsioonilist Evoque’i juba aasta möödudes vaat et rohkem, kui ühtki teist Range Roverit. Nii tehti mujalgi.