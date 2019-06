Volvo ja Uber esitlesid esimest isejuhtivat seeriamudelit 

Volvo ja Uber on astunud isejuhtivate sõidukite arendamise ühisel teel järgmise suure sammu ja tutvustavad esimest XC90 suurel linnamaasturil põhinevat autot, mis on võimeline iseseisvalt kliente sihtkohta sõidutama.

Kolmapäeval esitletud Volvo XC90 on esimene seeriatootmissõiduk, mis koos Uberi autonoomse juhtimissüsteemiga on täielikult isejuhtiv.

Volvo seeriatootmisse jõudva sõiduki olulisemate lahenduste hulgas on juhtimis- ja pidurdusfunktsioonide tagavarasüsteemid ning akupaketi varuvõimsus. Need on vajalikud juhul, kui mistahes peamiste süsteemidega peaks tekkima tõrkeid – spetsiaalselt loodud tagavarasüsteemid on hetkega valmis sõiduki ohutult peatama.