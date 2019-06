PIPART KEELELE: klienditeenindaja pipardab mu toitu, sest ihaldab minu meest 

„Oleme aastaid selles kohas söönud, aga nüüd tunnen ma pidevalt, kuidas mu toit on liialt piprane. Olen mehele proovida andnud – ta kinnitab. Ja kui ajaliselt meenutada, siis sai see alguse just siis, kui ka mehe eks seal restoranis tööle asus,“ usub Liisa, et tema mehe eks pipardab ta toitu üle.

„Kõige lihtsamad salatid, pastad ja praed – kõik on liialt piprased. Mehe toit on täiesti normaalne. Olen juba mõelnud, et kas ta ka midagi mu joogiga teeb... Sülitab sisse või... Asi ei saa olla õige, sest võime mehega kasvõi sama roa tellida – minu oma kindlasti piprane,“ selgitab Liisa.

„Kui korra mees enne mind läks ja ühe söögi ära tellis, siis toodi talle täiesti normaalne toit. See naise õnnetuseks – ma võtsin selle endale! Mees tellis uue – ka too oli normaalne. Oleme arutanud, et peaks äkki otse küsima, aga mehe sõnul tekitab see liialt ebamugava olukorra. Võiks ju lihtsalt kohta vahetada, kus süüa, aga oleme sõpradega nii harjunud seal sööma ja tähistama,“ on Liisa nõutu.