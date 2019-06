Kas tõesti on Los Angelese rahvusvaheline lennujaam maailma halvim? 

Reisieksperdid leiavad, et USA parimaks lennujaamaks on Los Angelese lähistel paiknev Hollywood-Burbank, kirjutab Daily Mail. Selle lennujaama plussidena toodi nii meeldivat teenindust, madalaid parkimiskulusid kui ka laia valikut einestamisvõimalusi. Maailma kõige halvemaks peetakse aga Los Angelese rahvusvahelist lennujaama (LAX), mille suureks miinuseks nimetati ajakulukust – näiteks transiitreisijate jaoks on lennujaam õudukas, sest õiget kohta leida on keeruline.