Idülliline Iiri saar meelitab enda juurde elama 

Möllava mere ja suurejooneliste kaljude kaldal paiknev Arranmore on oma üheksa kilomeetri pikkuse ja viie kilomeetri laiusega õige pisike saar, kirjutab Lonely Planet. Saare peamisteks tegevusaladeks on põllumajandus ja kalandus, kuid paraku ei ole see piisav, et hoida noori saarel.