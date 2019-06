TERASEST PISIPÕNN: paarike, kellelt pidevalt pisipere kohta uuriti, tegi fotoseeria auto ülelaaduriga 

Brayden Tomicic, kes on Utah Valley ülikooli tudeng ning South Valley fotograafiaettevõtte omanik, postitas ebatraditsioonilised pildid oma Facebooki seinale. Fotodel poseerivad Brayden ning tema naine Payton pisikese „Eatoniga“, mis on tegelikult nende sõiduki uus ülelaadimiskompressor. Sellisele ideele tuli paarike pärast seda, kui mehe ema neilt järjekordselt pere järelkasvu kohta uuris.

„Kaks aastat tagasi valmistusime Paytoniga selleks hetkeks ette ning nüüd on see käes,“ kirjutas Brayden fotode alla, lisades et paarike on sel aastal tõeliselt õnnistatud. Mees tõdes, et kuigi Eaton tekitab palju lärmi, ootab ta kogu seda lõbu, mida too neile pakkuma hakkab. Braydeni eesmärk oli ülelaaduriga tuunida oma 2007. aasta Ford Mustang GT-d.