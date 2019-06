Instagram: kus saab Eestis üles laadida parimaid pilte?  

„Instagrami kasutajate jaoks on Eesti unistuste sihtkoht – siin on lõputult ainulaadseid paiku, kus saab teha muljetavaldavaid fotosid,“ ütleb Shardee Rebas. Olgu see siis müstiline loodus, atraktiivne arhitektuur, hoolitsetud pargid, imekaunid päikesetõusud ja -loojangud tuletorni jalamil või hoopis kummituslikud varemed.