Bolt Assist kategooria teeb taksosõidu võimalikuks erivajadustega inimestele 

Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikovi sõnul on vajadus teenuse järele selgelt olemas ning seda erinevate sihtgruppide seas: „Teenus on mõeldud erivajadustega inimestele, eakatele, kuid ka näiteks kipsis jalaga inimestele või lapsevanematele.“

Kolesnikov teatas, et sõidukit tellides saab klient juhile sõnumi või telefonikõne vahendusel teada anda, millist tuge ta vajab. „Olgu selleks ratastooliga inimese abistamine või kätepaari pakkumine poekottide ja lapsevankriga reisivale lapsevanemale,“ rääkis ta.

Kõigisse Assist kategooria autodesse mahub ära kokkupandav ratastool, samuti on kõigis autodes lastetool lastele kaaluga 15–36 kg. Assist kategoorias sõidavad Bolti juhid, kellele kliendid on andnud väga hea tagasiside ja kes on läbinud koolituse, kuidas erinevatele klientidele abiks olla.