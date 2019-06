MIDA PUHKUSEGA PEALE HAKATA: õlleturisti suvekalender Peterburist Londonini 

"Näiteks 2017. aastal tuli Eestis välja umbes 300 uut õllesorti ja ka kodumaal leidub inimesi, kes on maitsnud ühtekokku 20 000 erinevat õllesorti,” tõdeb Põhjala Pruulikoja juht Enn Parel, et Eestist on saanud õllesõprade maa. Lauri Laan

Kuhu tasub kohale sõita?



Lobotomy Day, 29. juuni (Peterburi, Venemaa)

Esmakordselt toimuv Lobotomy Day 2019 leiab aset suvises Peterbruris ja toob kokku 40 valitud väikeõlle- ja veinitootjat, kes on ka ise kraani taga. Pooled festivalil esindatud pruulikodadest tulevad väljaspool Venemaad, sealhulgas Põhjala ja Pühaste Eestist.

Ürituse leht Facebookis: https://www.facebook.com/events/1052601868280112/

Veebileht: https://lobotomyday.com/



Eesti Väikepruulijate Festival, 28.-29. juuni (Tallinn, Eesti)

Juba teist korda on toimumas populaarne Eesti väikeste õlle-, veini- ja siidritootjate festival. Balti Jaama Turu õhtuväljakul on festivali külastajatel suurepärane võimalus suhelda Eesti pruulmeistritega ning degusteerida kvaliteetseid ja põnevaid kohalikke jooke. Esindatud on pea kõik Eesti väiketootjad.

Ürituse leht Facebookis: ttps://www.facebook.com/events/293003824671174/



Craft Beer Helsinki, 4.-6. juuli (Helsinki, Soome)

Suurepärane põhjus külastada ülelahe naabreid. Raudteejaama ees asuval platsil toimuval 2-päevasel õllefestivalil pakutakse lisaks 30 kohaliku ja välismaise pruulikoja õlledele ka käsitöösiidrit ja tänavatoitu. Eestit esindavad Lehe Pruulikoda, Põhjala, Sori Brewing ja Tanker.

Ürituse leht Facebookis: https://www.facebook.com/events/300447287270274/

Veebileht: http://www.craftbeerhelsinki.fi/in-english/



London Craft Beer Festival, 9.-11. august (London, Ühendkuningriik)

Suvist suurlinna melu ja eriti põnevat käsitööõllede ja tänavatoidu valikut pakub London Craft Beer Festival. Kohal on aukartustäratav nimekiri nii Suurbritannia kui maailma parimatest pruulikodadest, Eestit esindab Põhjala.

Ürituse leht Facebookis: https://www.facebook.com/events/538511259963303/

Veebileht: https://londoncraftbeerfestival.co.uk/



Brewskival, 23.-25. august (Helsingborg, Rootsi)

Eelmisel aastal päevas 7000 külastajani küündinud festivalil on kaugelt tulijatele nn boonuspäev ehk “Hangover Day”, kus serveeritakse kõike, mis esimesest kahest päevast üle jäänud. Festivalipäevadel kuuleb õlle kõrvale ka elavat muusikat. Eestist on väljas Põhjala ja Tanker Brewery.

Ürituse leht Facebookis: https://www.facebook.com/events/191891281739775/

Veebileht: http://brewskival.se



Pühaste Õllepidu, 7. september (Tartu, Eesti)

Tasuta sissepääs, 25 pruulikoda Eestist ja välismaalt ning elav muusika peaksid olema piisavaks põhjuseks, et sügise hakul sammud Tartusse seada! Tartus toimuva õllepeoga tähistab Pühaste Pruulikoda ka oma 3. sünnipäeva.

Ürituse leht Facebookis: https://www.facebook.com/events/591031151394560/



What’s Brewing, 18.-19. oktoober (Stavanger, Norra)

Kohustuslik festival neile, kes armastavad ilusat loodust ja käsitööõlut võrdselt. Globaalne õllekogukond kohtub Norras, Stavangeris toimuval What’s Brewing festivalil, mis pakub imelisi vaateid fjordidele ja enam kui 37 pruulikoja märjukesi 14 riigist. Eestist lendab kohale Põhjala.

Ürituse leht Facebookis: https://www.facebook.com/events/252276212360810/

Veebileht: https://whatsbrewing.no/