KELL PRÜGIKASTI: Norra saar soovib vabaneda ajast 

„Siin on pidev päikesevalgus ning me käitume sellele vastavalt,“ ütles saarel elav Kjell Ove Hveding. Ta lisas, et näiteks kella kahest „öösel“ võib näha, kuidas lapsed jalgpalli mängivad või ujumas käivad ning naaber muru niidab või maja värvib. Nüüd soovib saareke teha ajavaba elamise ametlikuks. 13. juunil andsid saareelanikud linnahallis allkirjad petitsioonile, mis seda võimaldaks. Paber anti edasi Norra parlamendiliikmele, kellega arutati ka plaaniga kaasnevaid praktilisi ja juriidilisi probleeme. „Meist paljude jaoks tähendab ametlik kinnitus lihtsalt generatsioonide käigus tavaks saanud eluviisi formaliseerimist,“ ütles Hveding.

Muidugi mõtlevad saareelanikud ka turismile. Kui maismaalased saart külastavad, ei tervita neid saarele viiva silla küljes tabalukud nagu mujal maailmas, vaid hoopis samal viisil kinnitatud kellad. See näitab külastajatele, et sisenetakse maale, kus aeg on unustatud. Kampaania on juba välismaailmas inimestele huvi pakkunud, mis võiski olla Sommarøy elanike eesmärk. Hetkel pole neile veel ametlikku ajavabastust lubatud, ent nad võivad vähemalt rõõmustada selle üle, et saarel kestab veel viis nädalat polaarpäev.