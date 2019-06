Chicagot laastas tulekahju, mis põletas linna maani maha 

„Hoidke kinni, poisid! See (tulekahju – toim) on võimust võtmas,“ hüüdis tuletõrjepealik oma alluvatele.

„Pealik, ma ei usu, et me seda vaos suudame hoida,“ hõikas üks tuletõrjuja, kelle käed tulekuuma tõttu kõrbesid. „Võidelge, kuni suudate!“ vastas Williams, enne kui jooksis järgmise majade rea juurde, kus suits hoonetest välja immitses. See oli kindel märk, et need olid süttinud.