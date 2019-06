MINEVIKUHETK | 20. juuni: roomlased purustasid Katalaunia lahingus hunnide Attila sõjaväe 

Kuigi lahingu kohta on tähtsaimaks allikaks Rooma ajaloolase Jordanese kirjapandu, kipub see andmetega üle pakkuma. Tema sõnul oli mõlemal poolel 500 000 meest, mis on ilmselge liialdus. Arvatavasti kuulus mõlemasse leeri vähem kui 50 000 sõjameest. 20. juuni hommikul seadis Flavius Aetius liitlasväed Katalaunia väljadel positsioonidele. Pärastlõunal jõudis kohale Attila ning algas lahing. Läänegootide lahinguüksus jäi kohe tugeva surve alla, kui neid ründasid nii hunnid kui ka vastaste leeri kuulunud idagoodid. Kartes, et roomlased võivad oma üksustega läänegootidele appi tulla, tegi Attila strateegilise vea, asudes otse roomlasi ründama, lubades sellega Theoderichi vägedel end koguda. Peagi hukkus Theoderich ise, mis muutis läänegootide võitlusvaimu veelgi ägedamaks.