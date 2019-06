SUVINE KOOLIVAHEAEG: Lastega pered eelistavad Soomet ja Kreekat  

Rohkem kui Vlacherna saarel asuv klooster tõmbab lapsi võimalus jälgida seal Korfule kohe-kohe maanduvaid lennukeid. Panther Media

Kui tavaliselt on Kreeka sihtkohtade seas trooninud Rhodos ja Kreeta, siis tänavu on Ilissoni sõnul vaieldamatult liidriks tõusnud just Korfu: „Ei teagi, kas ETV-s jooksnud sarja „Durrellid“ tõttu või mõnel muul põhjusel on Korfu saar muutunud eestlaste seas populaarseimaks Kreeka sihtkohaks.“ Gerald Durrelli tuntud raamat “Minu pere ja muud loomad” sündis justnimelt isiklikest elamustest Korfu saarel ning raamatu põhjal loodud telesari „Durrellid“ jooksis kevadel ka eestlaste teleekraanidel.

Estraveli statistika näitab, et Vahemere ja Musta mere äärsete perereiside tavaline pikkus on kaks nädalat ja keskmiselt läheb see inimese kohta maksma 470 eurot. Rootsi sõit kestab keskmiselt kolm päeva ja broneering maksab inimese kohta keskmiselt 99 eurot. See-eest Soomes käiakse sageli ära vaid päevaga. „Laevaühendused Helsingiga võimaldavad lühikest seiklust keskmiselt 16 euro eest inimese kohta ja Helsingis on palju toredaid kohti, kus perega aega veeta. Linnanmäki lõbustuspark ja Sea Life meremaailm pakuvad avastamist igas eas reisisellile. Samuti on sealsed disaini- ja kunstipoed, muuseumid, galeriid ja festivalid kujunenud Eesti kultuurigurmaanide mekaks,“ ei üllata Ilissoni, et Soome püsib pidevalt Eesti reisisellide esikolmikus.