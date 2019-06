Uue põlvkonna Peugeot 2008 linnamaastur tuleb ka täiselektrilisena 

Prantsuse autotootja Peugeot on võtnud eesmärgiks pakkuda kõigile uudismudelitele mingit mootorivarianti, kus on „elekter sees“. Sel sügisel ootame esimesi Peugeot hübriide ja täiselektrilist Peugeot 208 väikeautot, linnamaasturite seas on uus 2008 esimene, mis tuleb müügile ka elektrilisena.