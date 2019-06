MINEVIKUHETK | 26. juuni: Hamelni külastas vilepillimees ning linnast kadus 130 last 

Hamelni rotipüüdjast on mitmeid muistendeid. Kuulsaima loo panid kirja vennad Grimmid. Siiski peab olema lool mehest, kes Hamelnist vilepillimuusika abil rotid ning hiljem ka linnaelanike autuse tõttu nende lapsed välja meelitas, mingi tõepõhi all. Kirevates rõivastes vilepillimeest on kujutatud Hamelni kiriku klaasmosaiigil, mis pärineb umbes 1300. aastast. Kuigi kirik hävitati 1660. aastal, säilis selles mitmeid kirjutisi. Esimene lause, mis annab mingitki aimdust juhtunu kohta, pandi kirja 1384. aastal Hamelni linna kroonikaraamatusse: „Möödus 100 aastat meie laste lahkumisest.“ See lause annab vaid märku, et 1284. aastal juhtus linnas midagi traagilist.

On ka võimalik, et Hamelni vilepillimees polnudki reaalselt elanud isik, vaid näiteks hoopis metafoor surmale. Tollal võis linna tabada teadmatu haigus, mille tagajärjel suur osa lapsi suri. Samuti võisid lapsed linnast lahkuda, et liituda nn Laste ristisõjaga, mis oli vaeseid ja noori hõlmanud rahvaliikumine 13. sajandi esimesel poolel. Linnaelanikud võisid ka abieluväliseid või koormaks jäänud lapsi ning orbe linnast läbi käinud värbajale müüa, kes need siis ida poole viis. Levinud on ka veelgi süngem hüpotees, et Hamelni vilepillipuhuja näol oli tegu pedofiiliga, kes linnas ringi hiilis ning öösiti magavaid lapsi varastas. Täit tõtt pole kummalise juhtumi ning veelgi müstilisema vilepillimehe kohta aga teada.